В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительниц

В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительниц. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Екатерина рассказала каналу, что в ночь с 31 мая на 1 июня они с подругой отдыхали в клубе. В какой-то момент девушки «на эмоциях начали танцевать на диванах, их в грубой форме попросили слезть сотрудники».

Отмечается, что они выполнили просьбу. Однако охранники, по словам собеседницы канала, начали выгонять девушек из заведения, применяя силу: тащили за волосы и шею и швыряли в стену на лестнице.

Сказано, что один из охранников ударил Екатерину по голове, а потом достал перцовый баллончик. «Я попыталась спрятать лицо и защититься, но открываю глаза и вижу — в меня уже летят два удара», — рассказала девушка. Подругу Екатерины «выволокли» по лестнице на улицу, также ударили по лицу и начали душить, говорится в сообщении. В итоге у Екатерины травмы верхней части лица и проблемы с ухом, а у ее подруги все тело в гематомах.

По словам Екатерины, через несколько часов она на скорой вернулась домой и написала в клуб. Там ситуацию назвали «вопиющей некомпетентностью» и пообещали сменить службу охраны. 2 июня Екатерина с подругой написали заявление в полицию.