В Госдуме высказались об отключении Telegram и WhatsApp*

«Мы не идем по пути запрещения, меня все спрашивают, когда вы выключите Telegram и WhatsApp*. Мы не планируем этого делать», — заявил депутат. При этом он отметил, что Telegram и WhatsApp* не выполняют требования российского законодательства.

Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский в ходе сессии в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» высказался об отключении Telegram и WhatsApp* в России.

Его слова передало 4 июня РИА Новости. «Мы не идем по пути запрещения, меня все спрашивают, когда вы выключите Telegram и WhatsApp*. Мы не планируем этого делать», — заявил депутат.

При этом он отметил, что Telegram и WhatsApp* не выполняют требования российского законодательства.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией