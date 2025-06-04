В Госдуме прокомментировали отключение Telegram и WhatsApp*

По его словам, работу мессенджеров останавливать не будут. «Мы не идем по пути запрещения, меня все спрашивают, когда вы выключите Telegram и WhatsApp*. Мы не планируем этого делать», — сказал депутат. При этом он отметил, что площадки не выполняют требования российского законодательства.

В Госдуме прокомментировали отключение Telegram и WhatsApp*. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по информполитике Сергея Боярского.

По его словам, работу мессенджеров останавливать не будут.

«Мы не идем по пути запрещения, меня все спрашивают, когда вы выключите Telegram и WhatsApp*. Мы не планируем этого делать», — сказал депутат.

При этом он отметил, что площадки не выполняют требования российского законодательства.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией