Совфед одобрил закон об усилении контроля за перевозкой грузов

В законе предусматривается формирование реестра лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность на платформе «ГосЛог». Экспедиционные документы будут формироваться в электронной форме. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.