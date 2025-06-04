Скончался известный советский балетмейстер Валерий Панов

Ему было 87 лет. Валерий Панов родился в СССР. После окончания Ленинградского хореографического училища начал работать в Ленинградском Малом театре оперы и балета. С 1957 года был солистом Михайловского и Мариинского театров. Панов также снимался в кино, исполнив роли в фильмах «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Один из нас».

Скончался известный советский балетмейстер Валерий Панов. Об этом сообщает URA.RU cо ссылкой на портал Ashdodnet.

Ему было 87 лет.

Валерий Панов родился в СССР. После окончания Ленинградского хореографического училища начал работать в Ленинградском Малом театре оперы и балета. С 1957 года был солистом Михайловского и Мариинского театров.

Панов также снимался в кино, исполнив роли в фильмах «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Один из нас».