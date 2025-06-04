Рязанский спортсмен вошел в число лидеров Чемпионата России по бильярду

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 25 по 31 мая. За награды боролись 89 человек из 39 регионов страны. Рязанец Кирилл Гранкин занял второе место в номинации «Свободная пирамида с продолжением» среди мужчин.