Рязанский спортсмен вошел в число лидеров Чемпионата России по бильярду
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 25 по 31 мая. За награды боролись 89 человек из 39 регионов страны. Рязанец Кирилл Гранкин занял второе место в номинации «Свободная пирамида с продолжением» среди мужчин.
Рязанский спортсмен вошел в число лидеров Чемпионата России по бильярду. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 25 по 31 мая. За награды боролись 89 человек из 39 регионов страны.
Рязанец Кирилл Гранкин занял второе место в номинации «Свободная пирамида с продолжением» среди мужчин.