Рязанские врачи спасли пациентку с острым панкреатитом

В конце января в больницу поступила молодая женщина. У нее диагностировали острый панкреатит. В стационаре начали интенсивное медикаментозное лечение, однако болезнь продолжала прогрессировать, воспаление распространялось на близлежащие органы. Для удаления воспалительной жидкости и омертвевших тканей пациентке под контролем УЗИ установили дренаж. Ежедневно проводились процедуры. В начале мая усилия команды принесли плоды: дренажи начали засыхать, а результаты МРТ подтвердили эффективность проведенного лечения.

Рязанские врачи спасли пациентку с острым панкреатитом. Об этом сообщил региональный минздрав.

В конце января в больницу поступила молодая женщина. У нее диагностировали острый панкреатит. В стационаре начали интенсивное медикаментозное лечение, однако болезнь продолжала прогрессировать, воспаление распространялось на близлежащие органы.

Для удаления воспалительной жидкости и омертвевших тканей пациентке под контролем УЗИ установили дренаж. Состояние рязанки улучшилось. Ежедневно проводились процедуры промывания дренажей, капельницы, коррекция питания, рентгенография и переустановка дренажей. Заведующий отделением Владимир Барсуков, малоинвазивный хирург Анна Кошкина и лечащий врач Никита Костиков совместно с медицинскими сестрами и братьями отделения выполняли эту трудоемкую работу.

В начале мая усилия команды принесли плоды: дренажи начали засыхать, а результаты МРТ подтвердили эффективность проведенного лечения.

Пациентка провела в стационаре 104 дня.

Фото: минздрав Рязанской области.