Рязанские врачи спасли пациентку с острым панкреатитом. Об этом сообщил региональный минздрав.
В конце января в больницу поступила молодая женщина. У нее диагностировали острый панкреатит. В стационаре начали интенсивное медикаментозное лечение, однако болезнь продолжала прогрессировать, воспаление распространялось на близлежащие органы.
Для удаления воспалительной жидкости и омертвевших тканей пациентке под контролем УЗИ установили дренаж. Состояние рязанки улучшилось. Ежедневно проводились процедуры промывания дренажей, капельницы, коррекция питания, рентгенография и переустановка дренажей. Заведующий отделением Владимир Барсуков, малоинвазивный хирург Анна Кошкина и лечащий врач Никита Костиков совместно с медицинскими сестрами и братьями отделения выполняли эту трудоемкую работу.
В начале мая усилия команды принесли плоды: дренажи начали засыхать, а результаты МРТ подтвердили эффективность проведенного лечения.
Пациентка провела в стационаре 104 дня.
Фото: минздрав Рязанской области.