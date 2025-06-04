Рязанские книги представили на книжном фестивале «Красная площадь»

Сотрудница библиотеки имени Горького рассказала РЗН. инфо, что Рязанская область на фестивале ежегодно представляют издания региона и сувенирную продукцию. В этом году экспонатами стали более 200 книг, включая лучшие книги с поэзией Сергея Есенина, рязанских изданий и типографий. «Нашим стендом интересуются множество людей. И гости столицы, и москвичи», — отметила сотрудница. На ярмарке можно будет приобрести книги авторов, связанных с Рязанским краем, путеводители по туристическим маршрутам и достопримечательностям области, сувениры.

Рязанские книги представили на книжном фестивале «Красная площадь». Об этом РЗН. инфо сообщили сотрудники библиотеки имени Горького, которые работают на стенде региона в Москве.

Сотрудница библиотеки имени Горького рассказала, что Рязанская область на фестивале ежегодно представляют издания региона и сувенирную продукцию. В этом году экспонатами стали более 200 книг, включая лучшие книги с поэзией Сергея Есенина, рязанских изданий и типографий.

«Нашим стендом интересуются множество людей. И гости столицы, и москвичи», — отметила сотрудница.

На ярмарке можно будет приобрести книги авторов, связанных с Рязанским краем, путеводители по туристическим маршрутам и достопримечательностям области, сувениры.

С 4 по 7 июня в Москве состоится одиннадцатый книжный фестиваль «Красная площадь». В этом году, сообщили организаторы, особое внимание будет уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Мероприятие приурочили ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. На фестивале представят новинки литературы разных жанров: художественной, детской, образовательной и научно-популярной.

Фестиваль пройдет на более чем 15 площадках. Там гостей ждут сотни мероприятий: встречи с любимыми писателями, поэтами, художниками и авторами комиксов, выступления известных артистов и музыкантов, экскурсии по музеям страны, лекции ученых и автограф-сессии с авторами.