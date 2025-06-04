Рязанская прокуратура нашла участок, незаконно принадлежащий иностранцу

Установлено, что в Рязанской области расположен земельный участок сельскохозяйственного назначения, который принадлежит иностранному гражданину. Согласно действующему законодательству РФ, иностранцы могут владеть земельными участками из категории сельскохозяйственных земель исключительно на основании договора аренды.

Рязанская прокуратура нашла участок, незаконно принадлежащий иностранцу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в Рязанской области расположен земельный участок сельскохозяйственного назначения, который принадлежит иностранному гражданину.

Согласно действующему законодательству РФ, иностранцы могут владеть земельными участками из категории сельскохозяйственных земель исключительно на основании договора аренды.

По данному факту прокуратура направила в суд иск о принудительной продаже с публичных торгов земельного участка, с последующей передачей ответчику вырученной суммы, за вычетом затрат, понесенных на отчуждение имущества.

Заявленные требования судом удовлетворены.