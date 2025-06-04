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Россиянам рассказали об ответственности за оставленное в машине животное в жару
По словам юристки, если питомец не пострадал и действия владельца квалифицированы как несоблюдение правил содержания животных, ему может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Если в действиях владельца есть признаки жестокого обращения, не квалифицируемого как уголовное преступление или гибель животного, размер штрафа составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Россиянам рассказали об ответственности за оставленное в машине животное в жару. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на юристку Анастасию Билялову.

По ее словам, если питомец не пострадал и действия владельца квалифицированы как несоблюдение правил содержания животных, ему может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

Если в действиях владельца есть признаки жестокого обращения, не квалифицируемого как уголовное преступление или гибель животного, размер штрафа составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Если питомец не выживет или ему будет причинен необратимый вред в результате оставления в закрытом автомобиле на жаре, владелец может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). При наличии умысла правонарушителя, наказание может включать штраф до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Юристка подчеркнула, что не всегда закрытие автомобиля с животным внутри свидетельствует о жестоком обращении. Если окна приоткрыты, а хозяин ненадолго вышел, это не считается нарушением. Однако, если на парковке под палящим солнцем находится полностью закрытый автомобиль с животным, необходимо действовать незамедлительно.

Билялова рекомендовала в таких случаях звонить в полицию и фиксировать нарушение на фото или видео.