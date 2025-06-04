Прокуратура помогла инвалиду из Рязанской области возместить деньги, потраченные на лекарства

По данным прокуратуры, жительница Скопина, являющаяся инвалидом, не была обеспечена льготными лекарствами. Отмечается, что ей пришлось покупать препарат за собственные деньги. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с регионального министерства здравоохранения расходов, затраченных на самостоятельное приобретение лекарственных средств и компенсации морального вреда. Заявленные требования удовлетворены. Дальнейшее обеспечение женщины лекарствами поставлено прокуратурой на контроль.

Прокуратура помогла инвалиду из Рязанской области возместить деньги, потраченные на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным прокуратуры, жительница Скопина, являющаяся инвалидом, не была обеспечена льготными лекарствами. Отмечается, что ей пришлось покупать препарат за собственные деньги.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с регионального министерства здравоохранения расходов, затраченных на самостоятельное приобретение лекарственных средств и компенсации морального вреда.

Заявленные требования удовлетворены. Дальнейшее обеспечение женщины лекарствами поставлено прокуратурой на контроль.