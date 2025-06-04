Продукцию рязанских производителей начнут экспортировать в Узбекистан

Продукцию рязанских производителей начнут экспортировать в Узбекистан. Об этом сообщает АРБ Рязанской области.

В среду, 4 июня, в Узбекистане завершилась бизнес-миссия предпринимателей из Рязанской области. Ее организатором выступил Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.

9 рязанских экспортно ориентированных компаний, специализирующихся на ИТ-разработках систем управления, производстве систем вентиляции, косметики и бытовой химии, современных модульных домов и бань, опор освещения и гофрированных труб, а также оборудования для переработки нефтепродуктов и продукции для водоснабжения и буровых работ провели B2B встречи с потенциальными покупателями рязанской продукции, а также выездные встречи на предприятиях Узбекистана.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова заявила, что по итогам бизнес-миссии достигнуты договоренности о поставках продукции в Узбекистан.

Так, компания «Промзона» по итогам встречи с компанией «Узбекнефтегаз» готовит техническое задание на переработку 100-150 тыс. тонн мазута в год. Производитель косметики и бытовой химии «Торговый дом «Вестар» обсудил возможности поставок в одну из самых крупных розничных сетей Узбекистана ― MAKRO. Компания «Азимут» продолжит переговоры по дистрибьюторству и продажам мягкой мебели в республику. Проектировщику мобильных домов и бань ИП Винокурову Евгению Сергеевичу предложили участвовать в госпрограмме по строительству малоэтажных домов для организованного туризма.

«Важным событием бизнес-миссии стала встреча с представителями Торгпредства РФ в Узбекистане, на которой обсуждались перспективы локализации рязанских компаний на территории промпарков, технопарков и свободных экономических зон республики. По результатам поездки также будет обсуждаться возможность создания региональной витрины рязанских товаров на маркетплейсе UZUM ― одной из самых крупных электронных торговых площадок в Узбекистане, где уже успешно продает свои товары рязанская компания «Вестар», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

По словам зампреда рязанского правительства, спрос на продукцию предприятий в Узбекистане оценивается как высокий, что открывает новые возможности для действующих и потенциальных экспортеров.