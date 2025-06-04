Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
20°
Чтв, 05
22°
Птн, 06
23°
ЦБ USD 78.85 -0.28 04/06
ЦБ EUR 89.93 -0.45 04/06
Нал. USD 80.61 / 81.00 04/06 17:25
Нал. EUR 91.91 / 92.47 04/06 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
Вчера 13:30
3 489
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
12 000
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
13 201
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
21 507
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Продукцию рязанских производителей начнут экспортировать в Узбекистан

Продукцию рязанских производителей начнут экспортировать в Узбекистан. Об этом сообщает АРБ Рязанской области.

В среду, 4 июня, в Узбекистане завершилась бизнес-миссия предпринимателей из Рязанской области. Ее организатором выступил Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.

9 рязанских экспортно ориентированных компаний, специализирующихся на ИТ-разработках систем управления, производстве систем вентиляции, косметики и бытовой химии, современных модульных домов и бань, опор освещения и гофрированных труб, а также оборудования для переработки нефтепродуктов и продукции для водоснабжения и буровых работ провели B2B встречи с потенциальными покупателями рязанской продукции, а также выездные встречи на предприятиях Узбекистана.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова заявила, что по итогам бизнес-миссии достигнуты договоренности о поставках продукции в Узбекистан.

Так, компания «Промзона» по итогам встречи с компанией «Узбекнефтегаз» готовит техническое задание на переработку 100-150 тыс. тонн мазута в год. Производитель косметики и бытовой химии «Торговый дом «Вестар» обсудил возможности поставок в одну из самых крупных розничных сетей Узбекистана ― MAKRO. Компания «Азимут» продолжит переговоры по дистрибьюторству и продажам мягкой мебели в республику. Проектировщику мобильных домов и бань ИП Винокурову Евгению Сергеевичу предложили участвовать в госпрограмме по строительству малоэтажных домов для организованного туризма.

«Важным событием бизнес-миссии стала встреча с представителями Торгпредства РФ в Узбекистане, на которой обсуждались перспективы локализации рязанских компаний на территории промпарков, технопарков и свободных экономических зон республики. По результатам поездки также будет обсуждаться возможность создания региональной витрины рязанских товаров на маркетплейсе UZUM ― одной из самых крупных электронных торговых площадок в Узбекистане, где уже успешно продает свои товары рязанская компания «Вестар», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

По словам зампреда рязанского правительства, спрос на продукцию предприятий в Узбекистане оценивается как высокий, что открывает новые возможности для действующих и потенциальных экспортеров.