Ночью в Рязанской области снова объявили угрозу атаки БПЛА

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», — говорилось в рассылке РСЧС. Сообщения поступили жителям 4 июня в 0:49.