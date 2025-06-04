Ночью в Рязанской области снова объявили угрозу атаки БПЛА
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», — говорилось в рассылке РСЧС. Сообщения поступили жителям 4 июня в 0:49.
Ночью в Рязанской области снова объявили угрозу атаки БПЛА. Информацию разослала РСЧС.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», — говорилось в рассылке.
Сообщения поступили жителям 4 июня в 0:49. Угрозу налета отменили в 3:02.