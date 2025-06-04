На улице Попова в Рязани на четыре дня закроют движение транспорта

Движение на улице Попова закроют с 08:00 5 июня до 23:00 9 июня в районе дома № 26а по улице Фирсова. Причина — аварийный ремонт теплотрассы. На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огородят. Администрация призвала водителей учитывать информацию при планировании маршрута.