На рязанца завели уголовное дело за фиктивную прописку мигрантов
Участковые установили, что 42-летний житель причастен к фиктивной постановке на учет на улице Полетаева трех граждан стран Средней Азии в возрасте от 19 до 64 лет. Фактически мигранты проживали в другом месте. Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 5 лет лишения свободы.
На рязанца завели уголовное дело за фиктивную прописку мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Участковые установили, что 42-летний житель причастен к фиктивной постановке на учет на улице Полетаева трех граждан стран Средней Азии в возрасте от 19 до 64 лет.
Фактически мигранты проживали в другом месте.
Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 5 лет лишения свободы.