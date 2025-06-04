На рязанца завели уголовное дело за фиктивную прописку мигрантов

Участковые установили, что 42-летний житель причастен к фиктивной постановке на учет на улице Полетаева трех граждан стран Средней Азии в возрасте от 19 до 64 лет. Фактически мигранты проживали в другом месте. Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 5 лет лишения свободы.