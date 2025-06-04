МВД назвало способы проверки ссылок на фишинг или вирусы

Перед тем, как перейти по полученному адресу, следует проверить его на портале Virustotal. «Не переходите по подозрительной ссылке, а скопируйте ее. В любом поисковике найдите сайт Virustotal. На сайте зайдите в раздел, проверяющий ссылки (url). Вставьте туда подозрительный адрес и нажмите искать», — говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что если хотя бы один из проверяемых параметров горит красным, то ссылка опасна для перехода.

МВД назвало способы проверки ссылок на фишинг или вирусы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Перед тем, как перейти по полученному адресу, следует проверить его на портале Virustotal.

«Не переходите по подозрительной ссылке, а скопируйте ее. В любом поисковике найдите сайт Virustotal. На сайте зайдите в раздел, проверяющий ссылки (url). Вставьте туда подозрительный адрес и нажмите искать», — говорится в сообщении.

Правоохранители пояснили, что если хотя бы один из проверяемых параметров горит красным, то ссылка опасна для перехода.