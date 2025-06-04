МВД начало блокировку сайтов, крадущих личные данные граждан

Новая система предназначена для быстрого обнаружения и блокировки мошеннических ресурсов, которые собирают конфиденциальную информацию, такую как логины, пароли, личные и финансовые данные. Пилотный проект будет проходить в тестовом режиме до 1 марта 2026 года. Его основная задача — разработать и внедрить эффективный механизм защиты граждан от интернет-мошенничества, а также отработать взаимодействие между специализированными ведомствами и интернет-инфраструктурой. В дальнейшем планируется разработать соответствующие законодательные акты для закрепления успешных практик.

В России с 4 июня запускается пилотный проект по оперативному выявлению и блокировке поддельных онлайн-ресурсов и приложений, которые могут быть использованы для кражи личных данных пользователей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Новая система предназначена для быстрого обнаружения и блокировки мошеннических ресурсов, которые собирают конфиденциальную информацию, такую как логины, пароли, личные и финансовые данные.

Пилотный проект будет проходить в тестовом режиме до 1 марта 2026 года. Его основная задача — разработать и внедрить эффективный механизм защиты граждан от интернет-мошенничества, а также отработать взаимодействие между специализированными ведомствами и интернет-инфраструктурой. В дальнейшем планируется разработать соответствующие законодательные акты для закрепления успешных практик.