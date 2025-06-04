МТС разработала «умную» систему для экологического контроля в Рязанской области

Система позволяет круглосуточно отслеживать состояние окружающей среды и заранее — за 48 часов — прогнозировать загрязнения от конкретных источников. Это помогает предотвратить вред экологии, а предприятиям — избежать серьезных финансовых потерь. Платформа адаптирована для людей с нарушениями слуха и может использоваться как бизнесом, так и государственными структурами.

ПАО «МТС» зарегистрировала первый в России цифровой сервис с искусственным интеллектом для непрерывного наблюдения за экологической обстановкой.

Отмечается, что разработка под названием «Система проактивного управления экологическими рисками» официально включена в реестр отечественного ПО.

ИИ-экомониторинг объединяет современные технологии: Big Data-аналитику, математические вычисления и метеорологические модели прогнозирования, которые применяются в науке уже десятилетиями.

Для мониторинга используются показатели измерительного оборудования, информация об источниках выбросов и другие параметры. В работу системы также может входить дополнительное оборудование: например, малогабаритные посты наблюдения за воздухом или аналитические буи для мониторинга воды.

Система позволяет круглосуточно отслеживать состояние окружающей среды и заранее — за 48 часов — прогнозировать загрязнения от конкретных источников. Это помогает предотвратить вред экологии, а предприятиям — избежать серьезных финансовых потерь. Платформа адаптирована для людей с нарушениями слуха и может использоваться как бизнесом, так и государственными структурами.

«Система проактивного управления экологическими рисками — это мощный инструмент, который особенно важен для промышленно активных регионов, в том числе — Рязанской области, где экологическая нагрузка требует постоянного внимания. Мы даем возможность предприятиям и органам власти принимать решения на основе точных данных и снижать риски аварий, вреда экологии и экономических потерь. Это шаг к более ответственному и технологичному подходу к охране окружающей среды», — отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.