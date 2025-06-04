МИД РФ: Москва призывает Лондон и Вашингтон повлиять на Киев, чтобы остановить эскалацию

Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева на ж/д пути и аэродромы. «Отсутствие реакции предполагает, что, при худшем сценарии, Запад мог быть участником подготовки провокаций», — подчеркнул замминистра.