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МИД РФ: Москва призывает Лондон и Вашингтон повлиять на Киев, чтобы остановить эскалацию
Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева на ж/д пути и аэродромы. «Отсутствие реакции предполагает, что, при худшем сценарии, Запад мог быть участником подготовки провокаций», — подчеркнул замминистра.

Москва призывает Лондон и Вашингтон повлиять на Киев, чтобы остановить эскалацию. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Он отметил, что Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева на ж/д пути и аэродромы.

«Отсутствие реакции предполагает, что, при худшем сценарии, Запад мог быть участником подготовки провокаций», — подчеркнул замминистра.