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Еще в одном российском регионе запретили склонять женщин к абортам
Закон о штрафах был одобрен 4 июня большинством депутатов. Согласно документу, за склонение будущих матерей к прерыванию беременности предусмотрены следующие наказания: для физических лиц — штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 13 до 50 тысяч рублей. Под склонением к аборту будут пониматься любые действия, направленные на уговоры, просьбы, предложения или убеждения женщины прервать беременность, включая подкуп, обман или выдвижение требований. Важно отметить, что правонарушение считается совершенным независимо от того, был ли в итоге произведен аборт.

В Санкт-Петербурге приняли закон, запрещающий склонение беременных женщин к абортам. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Закон о штрафах был одобрен 4 июня большинством депутатов. Согласно документу, за склонение будущих матерей к прерыванию беременности предусмотрены следующие наказания: для физических лиц — штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 13 до 50 тысяч рублей.

Под склонением к аборту будут пониматься любые действия, направленные на уговоры, просьбы, предложения или убеждения женщины прервать беременность, включая подкуп, обман или выдвижение требований. Важно отметить, что правонарушение считается совершенным независимо от того, был ли в итоге произведен аборт.