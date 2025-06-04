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Эксперт спрогнозировала повышенную инфляцию в июле
По ее словам, годовая инфляция во втором летнем месяце будет ниже, чем в июне и мае, но останется в диапазоне 9,5-10,5%. «Высокая ключевая ставка снижает потребительскую активность. Однако будет и базовый эффект. Так, в июле 2024 года инфляция составила 9,13%, причинами ее увеличения были более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов и повышенный уровень цен на овощи и фрукты», — отметила специалистка. Также Центральный банк отмечает, что снижение цен по различным категориям товаров происходит неравномерно. Ахмадуллина считает, что ЦБ будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до конца лета, чтобы закрепить текущие инфляционные тенденции.

Эксперт спрогнозировала повышенную инфляцию в июле. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на кандидата экономических наук, инвестора, преподавателя ИМЭС Ирину Ахмадуллину.

По ее словам, годовая инфляция во втором летнем месяце будет ниже, чем в июне и мае, но останется в диапазоне 9,5-10,5%.

«Высокая ключевая ставка снижает потребительскую активность. Однако будет и базовый эффект. Так, в июле 2024 года инфляция составила 9,13%, причинами ее увеличения были более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов и повышенный уровень цен на овощи и фрукты. С июля традиционно повышаются цены на электроэнергию, воду, ЖКХ. В мае инфляционные ожидания населения вновь выросли, граждане не верят в устойчивое замедление инфляции», — отметила специалистка.

Также Центральный банк отмечает, что снижение цен по различным категориям товаров происходит неравномерно. Ахмадуллина считает, что ЦБ будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до конца лета, чтобы закрепить текущие инфляционные тенденции.

Для уверенного изменения тренда по инфляции необходимо, чтобы бизнес и население перестали ожидать быстрого роста цен, а курс рубля оставался стабильным.

По данным Минэкономики, годовая инфляция в России с 13 по 19 мая составила 9,9%, что немного ниже показателя предыдущей недели (10,09%).