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Для россиян с эмоциональным выгоранием предложили ввести дополнительный отпуск
Соответствующее письмо эксперт направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. «Еще в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание болезнью и включила ее в Международную классификацию болезней (МКБ-11)», — заметил Орлов. По мнению медиков, болезнь проявляется в постоянном чувстве усталости, снижении концентрации, раздражительности, упадке способности мотивировать себя на осуществление трудовой деятельности. В запущенном состоянии выгорание может привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов.

Для россиян с эмоциональным выгоранием предложили ввести дополнительный отпуск. Об этом пишет RT со ссылкой на директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова.

Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«Еще в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание болезнью и включила ее в Международную классификацию болезней (МКБ-11)», — заметил Орлов.

По мнению медиков, болезнь проявляется в постоянном чувстве усталости, снижении концентрации, раздражительности, упадке способности мотивировать себя на осуществление трудовой деятельности.

В запущенном состоянии выгорание может привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов.

При этом есть специальности, которые объективно накладывают на человека большую нагрузку и стимулируют развитие эмоционального выгорания, подчеркнул Орлов.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное трудовое законодательство в части предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сроком до семи календарных дней гражданам, которые тестовыми методами в учреждениях здравоохранения смогут подтвердить у себя наличие эмоционального выгорания», — говорится в тексте обращения.