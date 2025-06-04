Десятки домов в Рязани остались без холодной воды

4 июня ресурса не будет до 17:00 по адресам:1-й Весенний переулок (Дядьково) 1, 2, 3, 4;2-й Весенний переулок (Дядьково) 1, 2, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18;3-я Весенняя линия (Дядьково) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.