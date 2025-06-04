Артисты Рязанского музыкального театра выступили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Отмечается, что 2 июня в штаб-квартире ООН состоялось торжественное открытие выставки, посвященной Дню русского языка. Мероприятие посетили дипломаты со всего мира, поклонники русской культуры и языка. Гости смогли насладиться русскими народными и современными танцами в исполнении коллектива «Дар», в состав которого вошли артистки балета Рязанского музыкального театра Дарья Захарова и Мария Бугоркова.