12-летний рязанец на мопеде сбил пятилетнюю девочку
ЧП случилось 3 июня в селе Сысои Сараевского района. 12-летний местный житель за рулем мопеда «Альфа» наехал на ребенка. В результате происшествия пострадавшая с травмами обращалась за медицинской помощью. В отношении родителей несовершеннолетнего водителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, и по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Рязанец на мопеде сбил пятилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
ЧП случилось 3 июня в селе Сысои Сараевского района. 12-летний местный житель за рулем мопеда «Альфа» наехал на ребенка.
В результате происшествия пострадавшая с травмами обращалась за медицинской помощью.
В отношении родителей несовершеннолетнего водителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, и по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.