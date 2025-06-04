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12-летний рязанец на мопеде сбил пятилетнюю девочку
ЧП случилось 3 июня в селе Сысои Сараевского района. 12-летний местный житель за рулем мопеда «Альфа» наехал на ребенка. В результате происшествия пострадавшая с травмами обращалась за медицинской помощью. В отношении родителей несовершеннолетнего водителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, и по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Рязанец на мопеде сбил пятилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ЧП случилось 3 июня в селе Сысои Сараевского района. 12-летний местный житель за рулем мопеда «Альфа» наехал на ребенка.

В результате происшествия пострадавшая с травмами обращалась за медицинской помощью.

В отношении родителей несовершеннолетнего водителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, и по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.