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ВТБ ищет имя для котенка леопарда

ВТБ запускает голосование по выбору имени котенка дальневосточного леопарда. Его семья — мама Герда с котятами — обитает в национальном парке «Земля леопарда» (Владивосток). Молодой хищник только недавно попал в объективы фотокамер заповедника, и ученым удалось определить, что это девочка, которой чуть больше 1,5 лет. Характер леопарда независимый, с природным упрямством и высокой активностью.

Имя для одного из котят будут выбирать в два этапа. Сначала все желающие смогут предложить свой вариант в телеграм-канале ВТБ, а на втором этапе идеи вынесут на открытое голосование. Авторы отобранных имен получат подарки.

«В России сегодня обитает только 129 леопардов, поэтому голосование за имя котёнка — возможность привлечь внимание к необходимости сохранения биоразнообразия. Уже несколько лет мы активно участвуем в проектах по восстановлению популяции дальневосточного леопарда. В прошлом году ВТБ стал хранителем „дикой семьи“ и выбирал имя для брата молодого хищника. Тогда в голосовании приняли участие более 21 тысячи человек. Надеемся, что многодетная семья Герды продолжит расти», — рассказал Петр Шпиленок, советник президента — председателя правления банка ВТБ, директор Фонда защитников природы.

Сейчас кошка-подросток уходит из-под постоянной родительской опеки и изучает мир в одиночку, осваивает охотничьи навыки и привыкает к самостоятельности в дикой природе. Дочь Герды уже проявляет смелость и любопытство, заявляя права на свою территорию. Сейчас она чуть больше метра длиной, а с хвостом почти два. Весит около 45 кг, и отпечаток ее лапы шириной 5,5 см.

«Этот котенок исследует территорию, и его первые шаги к самостоятельной жизни зафиксированы на фотоловушках, а это большая редкость. Мы видим, как леопард с любопытством подходит к камерам, а затем с уверенностью шипит на них, демонстрируя смелость и оборонительные навыки. Такой решительный нрав дает ей хорошие шансы на успешное закрепление в лесах национального парка», — отметил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Справка:

Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 диких особей этого вида. Создание национального парка «Земля леопарда» и его эффективная работа позволили предотвратить исчезновение хищника. Охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение численности копытных и экологическое просвещение населения стали основой трехкратного роста численности животных. По последним данным на «Земле леопарда» отмечено 129 взрослых леопардов.

Фото: пресс-служба"Земли леопарда"