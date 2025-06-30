Врач назвала средства для лечения солнечного ожога. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на дерматовенеролога Анну Матвееву.
По ее словам, солнечный ожог возникает из-за повреждения ДНК клеток кожи под воздействием ультрафиолетового излучения. В ответ на это начинается воспалительный процесс: расширяются капилляры, усиливается приток крови, что приводит к покраснению, повышению температуры кожи, жжению и боли из-за раздражения нервных окончаний. Через несколько дней начинается шелушение, когда организм отторгает поврежденные клетки — это естественный процесс восстановления.
Для лечения легких солнечных ожогов врач рекомендовала использовать средства с декспантенолом, которые ускоряют заживление и восстанавливают кожный барьер, а также гели с алоэ вера или ромашкой для охлаждения кожи. При зуде и отеке можно применять слабоактивные стероиды, такие как 1%-ный гидрокортизон, но только кратким курсом и на ограниченных участках кожи. Для обезболивания следует использовать препараты с лидокаином или бензокаином, строго следуя инструкции и нанося их на ограниченные участки кожи. Также можно применять каламиновый лосьон.
Матвеева также подчеркнула важность достаточного потребления воды, чтобы компенсировать потерю жидкости и поддерживать процесс регенерации кожи изнутри.
Жирные кремы, масла, кисломолочные продукты, мед и спирт могут быть опасны для поврежденной кожи. Они могут нарушить процесс охлаждения, создать благоприятную среду для размножения бактерий и усилить воспаление. Лед не рекомендуется прикладывать напрямую, так как это может повредить кожу. Сдирать шелушащуюся кожу также не стоит, чтобы избежать риска пигментации и образования рубцов.
Поврежденную кожу необходимо защищать от солнца, используя одежду или средства с SPF.