Врач назвала средства для лечения солнечного ожога

Для лечения легких солнечных ожогов врач рекомендовала использовать средства с декспантенолом, которые ускоряют заживление и восстанавливают кожный барьер, а также гели с алоэ вера или ромашкой для охлаждения кожи. При зуде и отеке можно применять слабоактивные стероиды, такие как 1%-ный гидрокортизон, но только кратким курсом и на ограниченных участках кожи. Для обезболивания следует использовать препараты с лидокаином или бензокаином, строго следуя инструкции и нанося их на ограниченные участки кожи. Также можно применять каламиновый лосьон.

Врач назвала средства для лечения солнечного ожога. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на дерматовенеролога Анну Матвееву.

По ее словам, солнечный ожог возникает из-за повреждения ДНК клеток кожи под воздействием ультрафиолетового излучения. В ответ на это начинается воспалительный процесс: расширяются капилляры, усиливается приток крови, что приводит к покраснению, повышению температуры кожи, жжению и боли из-за раздражения нервных окончаний. Через несколько дней начинается шелушение, когда организм отторгает поврежденные клетки — это естественный процесс восстановления.

Для лечения легких солнечных ожогов врач рекомендовала использовать средства с декспантенолом, которые ускоряют заживление и восстанавливают кожный барьер, а также гели с алоэ вера или ромашкой для охлаждения кожи. При зуде и отеке можно применять слабоактивные стероиды, такие как 1%-ный гидрокортизон, но только кратким курсом и на ограниченных участках кожи. Для обезболивания следует использовать препараты с лидокаином или бензокаином, строго следуя инструкции и нанося их на ограниченные участки кожи. Также можно применять каламиновый лосьон.

Матвеева также подчеркнула важность достаточного потребления воды, чтобы компенсировать потерю жидкости и поддерживать процесс регенерации кожи изнутри.

Жирные кремы, масла, кисломолочные продукты, мед и спирт могут быть опасны для поврежденной кожи. Они могут нарушить процесс охлаждения, создать благоприятную среду для размножения бактерий и усилить воспаление. Лед не рекомендуется прикладывать напрямую, так как это может повредить кожу. Сдирать шелушащуюся кожу также не стоит, чтобы избежать риска пигментации и образования рубцов.

Поврежденную кожу необходимо защищать от солнца, используя одежду или средства с SPF.