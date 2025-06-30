В выходные под Рязанью горел лес

Пожар на территории Солотчинского лесничества произошел 29 июня. Предположительной причиной возгорания стал человеческий фактор. Площадь, пройденная огнем, составила 1,65 га. Всего с начала пожароопасного сезона на территории гослесфонда Рязанской области произошел 21 лесной пожар общей площадью 122,22 га. Перехода огня на населенные пункты не допущено.