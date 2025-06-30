В Солотче уж украл улов у рыбаков
На кадрах видно, как змея подбирается к ведру с рыбой и пытается вытянуть одну из них. Уж смог вытащить рыбу из ведра после нескольких попыток. «Не все ужики одинаково безобидны», — отметили в посте.
В Солотче уж украл улов у рыбаков. Видео публикует Telegram-канал «Солотча. инфо».
На кадрах видно, как змея подбирается к ведру с рыбой и пытается вытянуть одну из них. Уж смог вытащить рыбу из ведра после нескольких попыток.
«Не все ужики одинаково безобидны», — отметили в посте.