В Солотче уж украл улов у рыбаков

На кадрах видно, как змея подбирается к ведру с рыбой и пытается вытянуть одну из них. Уж смог вытащить рыбу из ведра после нескольких попыток. «Не все ужики одинаково безобидны», — отметили в посте.