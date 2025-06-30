В Рязанской области пройдут рейды ГАИ
Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов. Цель рейда — снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
В понедельник, 30 июня, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области рейды «Пешеход». Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.
Цель рейда — снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.