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В Рязанской области популярность набирает инженерное образование
В Рязанской области по предварительным результатам сдач ЕГЭ заметен рост интереса среди выпускников к точным наукам. Об этом сообщается на сайте министерства образования Рязанской области. В этом году число одиннадцатиклассников, выбравших физику для сдачи экзамена, увеличилось на 5,2%. Также наблюдается рост участников по профильной математике на 4,5% и по информатике на 3,9%. По результатам экзаменов семь выпускников сдали ЕГЭ по физике на максимальный балл, что является рекордом для региона (в прошлом году таких было пять). Трое школьников получили 100 баллов по информатике, а одна выпускница достигла высшего результата по профильной математике. Средние баллы по этим предметам в Рязанской области соответствуют общероссийским показателям. «Технические специальности и инженерное образование становятся всё более популярными среди рязанских выпускников. Меры по развитию математического и естественно-научного образования начинают приносить результаты», — отметила и. о. министра образования региона Ольга Васина. В прошлом году в рамках проекта «Наука в регионы» в области открылись 20 физико-математических классов. В этом году планируют открыть еще 10 таких классов. Центр опережающей профессиональной подготовки Рязанской области организует профориентационные мероприятия для учащихся 6-11 классов и студентов ссузов. В рамках этих мероприятий проводятся экскурсии на региональные предприятия, такие как ПАО «Тяжпрессмаш» и АО «Государственный Рязанский приборный завод», где учащиеся могут познакомиться с профессиями и условиями труда. Региональные учреждения дополнительного образования детей также активно сотрудничают с вузами. Например, Детский технопарк Кванториум «Дружба» взаимодействует с Рязанским радиоуниверситетом, что позволяет детям посещать лекции и мастер-классы, а выпускники Кванториума получают дополнительные баллы при поступлении в вуз.

В Рязанской области по предварительным результатам сдач ЕГЭ заметен рост интереса среди выпускников к точным наукам. Об этом сообщается на сайте министерства образования Рязанской области.

В этом году число одиннадцатиклассников, выбравших физику для сдачи экзамена, увеличилось на 5,2%. Также наблюдается рост участников по профильной математике на 4,5% и по информатике на 3,9%.

По результатам экзаменов семь выпускников сдали ЕГЭ по физике на максимальный балл, что является рекордом для региона (в прошлом году таких было пять). Трое школьников получили 100 баллов по информатике, а одна выпускница достигла высшего результата по профильной математике. Средние баллы по этим предметам в Рязанской области соответствуют общероссийским показателям.

«Технические специальности и инженерное образование становятся всё более популярными среди рязанских выпускников. Меры по развитию математического и естественно-научного образования начинают приносить результаты», — отметила и. о. министра образования региона Ольга Васина.

В прошлом году в рамках проекта «Наука в регионы» в области открылись 20 физико-математических классов. В этом году планируют открыть еще 10 таких классов.

Центр опережающей профессиональной подготовки Рязанской области организует профориентационные мероприятия для учащихся 6-11 классов и студентов ссузов. В рамках этих мероприятий проводятся экскурсии на региональные предприятия, такие как ПАО «Тяжпрессмаш» и АО «Государственный Рязанский приборный завод», где учащиеся могут познакомиться с профессиями и условиями труда.

Региональные учреждения дополнительного образования детей также активно сотрудничают с вузами. Например, Детский технопарк Кванториум «Дружба» взаимодействует с Рязанским радиоуниверситетом, что позволяет детям посещать лекции и мастер-классы, а выпускники Кванториума получают дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Фото: Министерство образования Рязанской области