В Рязанской области осудят мужчину, задолжавшего более 350 тысяч рублей по алиментам

По данным прокуратуры, 39-летний житель Александро-Невского района не платил алименты на содержание двоих детей. Его долг составил более 376 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 157 УК РФ (невыплата средств на содержание детей). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Рязанской области осудят мужчину, задолжавшего более 350 тысяч рублей по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, 39-летний житель Александро-Невского района не платил алименты на содержание двоих детей. Его долг составил более 376 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 157 УК РФ (невыплата средств на содержание детей). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.