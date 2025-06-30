В Рязанской области обнаружили необычный гриб с «двойной» шляпкой

Жительница Рязанской области поделилась необычной находкой — два гриба, растущие один поверх другого. Фотографии этого явления с «двойной» шляпкой опубликовали в Telegram-канале «Мещерский тупик». Специалисты выделяют как возможную причину появления подобного феномена прижившиеся споры. Споры одного гриба могли случайно попасть на шляпку другого, готового плода, и успешно там развиться, образуя новый гриб меньшего размера. Это возможно благодаря специфическим условиям среды, позволяющим спорам сохранять жизнеспособность и прорастать на новом месте. Кроме того, в благоприятные сезоны, богатые влагой и теплом, грибница формирует большое количество плодовых тел («грибных почек»), которые, находясь близко друг к другу, иногда объединяются.

Жительница Рязанской области поделилась необычной находкой — два гриба, растущие один поверх другого. Фотографии этого явления с «двойной» шляпкой опубликовали в Telegram-канале «Мещерский тупик».

Специалисты выделяют как возможную причину появления подобного феномена прижившиеся споры. Споры одного гриба могли случайно попасть на шляпку другого, готового плода, и успешно там развиться, образуя новый гриб меньшего размера. Это возможно благодаря специфическим условиям среды, позволяющим спорам сохранять жизнеспособность и прорастать на новом месте.

Кроме того, в благоприятные сезоны, богатые влагой и теплом, грибница формирует большое количество плодовых тел («грибных почек»), которые, находясь близко друг к другу, иногда объединяются.

Напомним, недавно житель Касимова нашел огромный гриб весом 1 килограмм.

Фото: Мещерский тупик