В Рязанской области нашли растение, занесенное в Красную книгу
Пальчатокоренник нашли в Клепиковском районе. «Это растение — многолетняя трава из семейства Орхидных, названная в честь немецкого ученого-ботаника Леонарта Фукса», — отметили в посте. Фото: Сергей Левшин
В Рязанской области нашли растение, занесенное в Красную книгу. Фото публикует паблик «Мещерская природа».
Пальчатокоренник нашли в Клепиковском районе.
«Это растение — многолетняя трава из семейства Орхидных, названная в честь немецкого ученого-ботаника Леонарта Фукса», — отметили в посте.
Фото: Сергей Левшин