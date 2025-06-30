В Рязани за выходные задержали более 150 человек

Кроме того, в регионе правоохранители пресекли 30 нарушений миграционного законодательства. Из них 10 в Рязани и 20 — в Касимовском, Рязанском, Сасовском, Рыбновском, Кораблинском и Пронском районах. В отношении иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства составлены административные материалы.

В Рязани за выходные задержали более 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что сотрудники полиции провели рейды.

Кроме того, в регионе правоохранители пресекли 30 нарушений миграционного законодательства. Из них 10 в Рязани и 20 — в Касимовском, Рязанском, Сасовском, Рыбновском, Кораблинском и Пронском районах.

В отношении иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства составлены административные материалы.