В Рязани за выходные задержали более 150 человек
Кроме того, в регионе правоохранители пресекли 30 нарушений миграционного законодательства. Из них 10 в Рязани и 20 — в Касимовском, Рязанском, Сасовском, Рыбновском, Кораблинском и Пронском районах. В отношении иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства составлены административные материалы.
В Рязани за выходные задержали более 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что сотрудники полиции провели рейды.
Кроме того, в регионе правоохранители пресекли 30 нарушений миграционного законодательства. Из них 10 в Рязани и 20 — в Касимовском, Рязанском, Сасовском, Рыбновском, Кораблинском и Пронском районах.
В отношении иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства составлены административные материалы.