В Рязани выставили на продажу ж/д пути к поселку Шпалозавода
«На продажу выставлены подъездные ж/д пути, возведенные в 1987 году, длиной более 1,3 км в поселке Шпалозавода, сооружение № 22. Часть земельного участка путей будет передана собственнику в субаренду», — отметили в пресс-службе. Начальная цена — 22 миллиона 694 тысячи 100 рублей. Заявки на продажу принимают до 29 августа 2025 года. Торги пройдут 9 сентября.
В поселке Шпалозавода выставили на продажу подъездные железнодорожные пути. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе «РТС-тендер», аукцион
«На продажу выставлены подъездные ж/д пути, возведенные в 1987 году, длиной более 1,3 км в поселке Шпалозавода, сооружение № 22. Часть земельного участка путей будет передана собственнику в субаренду», — отметили в пресс-службе.
Начальная цена — 22 миллиона 694 тысячи 100 рублей. Заявки на продажу принимают до 29 августа 2025 года. Торги пройдут 9 сентября.