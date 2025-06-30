В Рязани выставили на продажу ж/д пути к поселку Шпалозавода

«На продажу выставлены подъездные ж/д пути, возведенные в 1987 году, длиной более 1,3 км в поселке Шпалозавода, сооружение № 22. Часть земельного участка путей будет передана собственнику в субаренду», — отметили в пресс-службе. Начальная цена — 22 миллиона 694 тысячи 100 рублей. Заявки на продажу принимают до 29 августа 2025 года. Торги пройдут 9 сентября.

В поселке Шпалозавода выставили на продажу подъездные железнодорожные пути. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе «РТС-тендер», аукцион объявлен на электронной площадке.

«На продажу выставлены подъездные ж/д пути, возведенные в 1987 году, длиной более 1,3 км в поселке Шпалозавода, сооружение № 22. Часть земельного участка путей будет передана собственнику в субаренду», — отметили в пресс-службе.

Начальная цена — 22 миллиона 694 тысячи 100 рублей. Заявки на продажу принимают до 29 августа 2025 года. Торги пройдут 9 сентября.