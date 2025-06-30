В Рязани восстановили права адвоката, недопущенного к материалам дела

Рязанская прокуратура выявила нарушение прав адвокатов в исправительном учреждении региона. Об этом сообщается на сайте правоохранительного органа. По сообщению ведомства, проверка была проведена после обращения адвоката одного из осужденных, которому было отказано в доступе к материалам о наложенных дисциплинарных взысканиях на своего клиента. Установленные прокуратурой факты свидетельствуют о нарушении федерального законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. По итогам проверки должностному лицу вынесено представление, результатом которого стало привлечение нарушителя к дисциплинарной ответственности и восстановление нарушенных прав осужденного.

Рязанская прокуратура выявила нарушение прав адвокатов в исправительном учреждении региона. Об этом сообщается на сайте правоохранительного органа.

По сообщению ведомства, проверка была проведена после обращения адвоката одного из осужденных, которому было отказано в доступе к материалам о наложенных дисциплинарных взысканиях на своего клиента. Установленные прокуратурой факты свидетельствуют о нарушении федерального законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации.

По итогам проверки должностному лицу вынесено представление, результатом которого стало привлечение нарушителя к дисциплинарной ответственности и восстановление нарушенных прав осужденного.