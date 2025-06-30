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В Рязани рецидивист обокрал припаркованный автомобиль
Инцидент произошел на улице Дзержинского. 21-летний пьяный рязанец заметил припаркованный «ВАЗ-2105», пробрался внутрь и вытащил оттуда аккумулятор и магнитолу. Похищенное молодой человек планировал продать, а на вырученные деньги поехать домой. Отмечается, что взломщика задержали прохожие. Возбуждено уголовное дело. Ранее рязанец был судим за кражу.

В Рязани рецидивист обокрал припаркованный автомобиль. Об этом сообщает региональная полиция.

Инцидент произошел на улице Дзержинского. 21-летний пьяный рязанец заметил припаркованный «ВАЗ-2105», пробрался внутрь и вытащил оттуда аккумулятор и магнитолу. Похищенное молодой человек планировал продать, а на вырученные деньги поехать домой.

Отмечается, что взломщика задержали прохожие. Возбуждено уголовное дело. Ранее рязанец был судим за кражу.