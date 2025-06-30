В Рязани пройдет юбилейная выставка охотничьих собак

5 июля на стадионе РГАТУ в Рязани пройдет 50-я областная выставка охотничьих собак.

В этот день на одной площадке соберутся десятки лучших представителей охотничьих пород из разных регионов России: Рязанской, Московской, Тульской, Белгородской, Курской, Пензенской и Воронежской областей. Оценивать участников будут опытные эксперты-кинологи из Москвы, Тамбова и Рязани.

Судьи будут оценивать внешний вид участников, рабочие качества, происхождение и достижения потомков.

Зрители увидят вживую собак, которых могли знать только по фотографиям, а также пообщаются с владельцами. На выставке представят легавых, гончих, лаек, спаниелей и норных собак — каждая порода со своими особенностями и профессиональными навыками.

Основные ринги будут организованы по пяти группам:

Легавые

Спаниели

Норные собаки

Гончие

Лайки

Место проведения: г. Рязань, стадион РГАТУ (ул. Костычева, координаты: 54.636052, 39.658562).

Вход: свободный.

Возрастное ограничение — 0+