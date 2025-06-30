В Рязани пройдет выставка ретро-техники «Машина Времени»

Выставка пройдет 12 июля с 12:00 до 18:00 на площадке Зеленого театра ЦПКиО. Рязанцам представят около 100 единиц техники с различных городов России и СНГ. Отмечается, что помимо выставки, в велогородке ЦПКиО пройдут соревнования на ретро-педальных машинках для детей. Гостей будет ждать развлекательная программа — живая музыка и конкурсы с призами. Возрастное ограничение 0+

В Рязани пройдет выставка ретро-техники «Машина Времени». Об этом сообщает администрация города.

Выставка пройдет 12 июля с 12:00 до 18:00 на площадке Зеленого театра ЦПКиО. Рязанцам представят около 100 единиц техники с различных городов России и СНГ.

Отмечается, что помимо выставки, в велогородке ЦПКиО пройдут соревнования на ретро-педальных машинках для детей. Гостей будет ждать развлекательная программа — живая музыка и конкурсы с призами.

Возрастное ограничение 0+