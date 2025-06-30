В Рязани осудят 18-летнего астрханца, обманувшего мужчину на 2,5 млн рублей

По версии следствия, с июля по август 2024 года 18-летний житель Астраханской области входил в состав группы мошенников, действовавших по схеме звонков от «правоохранительных органов». Молодой человек выполнял в группе роль курьера. Он забрал у 53-летнего рязанка около 2,5 млн рублей и передал соучастникам. Уголовное дело направлено в Московский районный суд города Рязани

В Рязани осудят 18-летнего астрханца, обманувшего мужчину на 2,5 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с июля по август 2024 года 18-летний житель Астраханской области входил в состав группы мошенников, действовавших по схеме звонков от «правоохранительных органов». Молодой человек выполнял в группе роль курьера. Он забрал у 53-летнего рязанка около 2,5 млн рублей и передал соучастникам.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу.