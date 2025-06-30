В России произошел значительный рост хакерских атак нового типа

В мае 2025 года в России зарегистрировано свыше 450 000 разведывательных DDoS-атак, что в 10 000 раз больше по сравнению с 44 инцидентами, зафиксированными в мае 2024 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании StormWall, специализирующейся на защите от DDoS-атак. Разведывательные DDoS-атаки, называемые «зондирующими», используются хакерами для проверки защитных систем компаний. Такие атаки помогают выяснить, как работают системы безопасности и какой объем вредоносного трафика приведет к срабатыванию сигнализации. Это дает возможность злоумышленникам лучше готовиться к основным атакам. Руслан Хантимиров, генеральный директор StormWall, отмечает, что рост числа таких атак вызван осведомленностью хакеров о том, как эффективно использовать «зондирующие» атаки. Если раньше это были в основном эксперименты, то теперь они стали повсеместными. Обнаружить «зондирующие» атаки непросто, поскольку они кратковременны и могут напоминать активность обычных пользователей. Однако есть некоторые признаки, указывающие на эти атаки. Во-первых, это циклические пики трафика. Во-вторых, источники таких всплесков часто представляют собой небольшую группу устройств с ограниченными IP-адресами, что нехарактерно для обычных пользователей. Наконец, во время таких атак могут происходить короткие сбои в системах компаний. Хантимиров предупреждает, что игнорирование «зондирующих» атак может привести к серьезным проблемам. Если не реагировать на них, злоумышленники могут успешно провести основную атаку, зная уязвимости системы. Это может вызвать длительный простой компании, так как защита не будет готова к повторной атаке.

В мае 2025 года в России зарегистрировано свыше 450 000 разведывательных DDoS-атак, что в 10 000 раз больше по сравнению с 44 инцидентами, зафиксированными в мае 2024 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании StormWall, специализирующейся на защите от DDoS-атак.

Разведывательные DDoS-атаки, называемые «зондирующими», используются хакерами для проверки защитных систем компаний. Такие атаки помогают выяснить, как работают системы безопасности и какой объем вредоносного трафика приведет к срабатыванию сигнализации. Это дает возможность злоумышленникам лучше готовиться к основным атакам.

Руслан Хантимиров, генеральный директор StormWall, отмечает, что рост числа таких атак вызван осведомленностью хакеров о том, как эффективно использовать «зондирующие» атаки. Если раньше это были в основном эксперименты, то теперь они стали повсеместными.

Обнаружить «зондирующие» атаки непросто, поскольку они кратковременны и могут напоминать активность обычных пользователей. Однако есть некоторые признаки, указывающие на эти атаки. Во-первых, это циклические пики трафика. Во-вторых, источники таких всплесков часто представляют собой небольшую группу устройств с ограниченными IP-адресами, что нехарактерно для обычных пользователей. Наконец, во время таких атак могут происходить короткие сбои в системах компаний.

Хантимиров предупреждает, что игнорирование «зондирующих» атак может привести к серьезным проблемам. Если не реагировать на них, злоумышленники могут успешно провести основную атаку, зная уязвимости системы. Это может вызвать длительный простой компании, так как защита не будет готова к повторной атаке.