В России предложили снизить НДС на некоторые продукты

Официальная инфляция, по данным Росстата, в 2024 году составила менее 10%, однако это не отражает реальную ситуацию. Он подчеркнул, что цены на продукты питания растут быстрее общего уровня инфляции, и предложил снижение НДС как способ борьбы с этим явлением. Снижение НДС на основные категории продуктов, такие как мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, детское питание, овощи, фрукты, ягоды, морепродукты и другие, приведет к снижению розничных цен. Депутат Миронов также отметил, что двукратное уменьшение ставки налога с 10% до 5% позволит значительно сократить стоимость продуктов питания.

В России предложили снизить НДС на некоторые продукты. Об этом пишет «URA.Ru» со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

По его словам, инициатива направлена на борьбу с «нездоровым ростом цен», который наблюдается в стране в последние годы.

Парламентарий отметил, что официальная инфляция, по данным Росстата, в 2024 году составила менее 10%, однако это не отражает реальную ситуацию. Он подчеркнул, что цены на продукты питания растут быстрее общего уровня инфляции, и предложил снижение НДС как способ борьбы с этим явлением.

По мнению Миронова, снижение НДС на основные категории продуктов, такие как мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, детское питание, овощи, фрукты, ягоды, морепродукты и другие, приведет к снижению розничных цен. Он также отметил, что двукратное уменьшение ставки налога с 10% до 5% позволит значительно сократить стоимость продуктов питания.