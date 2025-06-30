В России появится до 6 млн новых рабочих мест из-за развития ИИ

ИИ видоизменит текущие профессии и потребуются новые специалисты с навыками работы с роботами. Около 8-9% спроса на рабочую силу к 2030 году придется на профессии, которых раньше не существовало.

В России появится до 6 млн новых рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на эксперта Федора Жилкина.

Он пояснил, что ИИ видоизменит текущие профессии и потребуются новые специалисты с навыками работы с роботами.

По его словам, около 8-9% спроса на рабочую силу к 2030 году придется на профессии, которых раньше не существовало.