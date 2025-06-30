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В России подорожают ритуальные услуги
Это связано с объективными факторами, такими как старение населения и общий инфляционный фон, который влияет на стоимость топлива, материалов и труда. Рекордная выручка похоронных компаний в размере 40 млрд рублей за первое полугодие 2025 года (+12,7% в годовом выражении) отражает текущую экономическую ситуацию. Ожидается, что во второй половине года рост продолжится, но его темпы могут замедлиться до 8-10%. Экономист считает, что прямое регулирование цен на услуги похоронных компаний может быть неэффективным и рискованным. Это может привести к ухудшению качества услуг, развитию теневого рынка, дефициту предложения в удаленных районах и появлению «серых» схем оплаты.

В России подорожают ритуальные услуги в период с июля по декабрь. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на преподавателя Института международных экономических связей Илью Мосягина.

По его словам, это связано с объективными факторами, такими как старение населения и общий инфляционный фон, который влияет на стоимость топлива, материалов и труда.

Мосягин отметил, что рекордная выручка похоронных компаний в размере 40 млрд рублей за первое полугодие 2025 года (+12,7% в годовом выражении) отражает текущую экономическую ситуацию. Ожидается, что во второй половине года рост продолжится, но его темпы могут замедлиться до 8-10%.

Собеседник издания считает, что прямое регулирование цен на услуги похоронных компаний может быть неэффективным и рискованным. Это может привести к ухудшению качества услуг, развитию теневого рынка, дефициту предложения в удаленных районах и появлению «серых» схем оплаты.

Вместо этого эксперт предлагает следующие меры:

  1. Обеспечить прозрачность ценообразования, включая обязательные полные прейскуранты в онлайн и офлайн.

  2. Контролировать обоснованность затрат и прибыли со стороны Федеральной антимонопольной службы.

  3. Усилить адресную господдержку для социально уязвимых категорий граждан.

  4. Стимулировать здоровую конкуренцию на рынке.