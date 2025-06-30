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В России могут ввести новую пошлину для мигрантов
30 июня на заседании правительственной комиссии обсудят законопроект, который вводит новые выплаты для иностранцев. Согласно документу, разработанному Минфином, они будут обязаны платить за оформление дубликатов миграционных документов — 2 тысячи рублей. Ранее эта услуга была бесплатной. Для продления разрешения на работу в России или получения патента мигрантам придется заплатить 4,2 тысячи рублей. Также изменения затронут автовладельцев: стоимость получения водительских прав планируется увеличить вдвое, а выдачу паспорта транспортного средства (ПТС) — в полтора раза.

В России могут ввести новую пошлину для мигрантов. Об этом пишет газета «Известия».

30 июня на заседании правительственной комиссии обсудят законопроект, который вводит новые выплаты для иностранцев. Согласно документу, разработанному Минфином, они будут обязаны платить за оформление дубликатов миграционных документов — 2 тысячи рублей. Ранее эта услуга была бесплатной.

Для продления разрешения на работу в России или получения патента мигрантам придется заплатить 4,2 тысячи рублей. Также изменения затронут автовладельцев: стоимость получения водительских прав планируется увеличить вдвое, а выдачу паспорта транспортного средства (ПТС) — в полтора раза.

Если законопроект будет одобрен, новые правила вступят в силу с 1 сентября.