В России хотят повысить ряд госпошлин для автовладельцев

Согласно поправкам, с сентября планируют удвоить пошлину за получение водительских прав. За удостоверение старого образца нужно будет заплатить 4 тыс. рублей, за новое — 6 тыс. рублей. Выдача международных прав подорожает до 3,2 тыс. рублей (сейчас 1,6 тыс.). Кроме того, в полтора раза дороже обойдется получение паспорта транспортного средства (ПТС) — 1,2 тыс. рублей. Внесение изменений в документ будет стоить 525 рублей (сейчас 350 рублей).

В России с сентября 2025 года хотят повысить ряд госпошлин для автовладельцев. Соответствующий законопроект подготовил Минфина, сообщили 30 июня «Известия».

Согласно поправкам, с сентября планируют удвоить пошлину за получение водительских прав. За удостоверение старого образца нужно будет заплатить 4 тыс. рублей, за новое — 6 тыс. рублей. Выдача международных прав подорожает до 3,2 тыс. рублей (сейчас 1,6 тыс.).

Кроме того, в полтора раза дороже обойдется получение паспорта транспортного средства (ПТС) — 1,2 тыс. рублей. Внесение изменений в документ будет стоить 525 рублей (сейчас 350 рублей).

Также, как указано в документе, вырастет госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС): на бумажном носителе — с 500 до 1,5 тыс. рублей, на пластиковом — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.

За выдачу госномеров на машины госпошлина повысится с 2 до 3 тыс. рублей. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы нужно будет заплатить 2,25 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности увеличится с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.

Госпошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля вырастет с 1 до 3 тыс. рублей. Документ о допуске к перевозке опасных грузов обойдется в 2,25 тыс. рублей (сейчас — 1,5 тыс.), а его продление — 1,5 тыс. (вместо 1 тыс.).

За транзитные номера на бумаге нужно будет отдать 300 рублей (сейчас 200), на металле — 2,4 тыс. вместо 1,6 тыс.