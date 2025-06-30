В работе рязанских УК нашли нарушения

Инспекторы госжилинспекции провели рейды, во время которых проверили уборку территорий многоквартирных домов. Нарушения нашли по следующим адресам: улица Либкнехта, дом № 15; улица Грибоедова, дома №№ 16Б, 17; улица Подгорная, дома №№ 2, 5, 10; пр-д Грибоедова, дом № 4. Установлены нарушения, связанные с несвоевременным вывозом мусора, складированием его на контейнерной площадке, отсутствие отсеков для КГО. Управляющим организациям ООО «ЖЭУ-21», ООО «РГО» выдадут предостережения. Они должны устранить нарушения.