В погоне за трендами краснодарец получил серьезный ожог и чуть не погиб

На железнодорожной станции в Краснодаре чуть не погиб школьник из-за видео для ТикТока. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости».

13-летний мальчик во время прогулки с друзьями решил снять эффектное видео для ТикТока и залез на вагон поезда. В результате он получил удар током и упал на землю. Прохожие быстро отреагировали и вызвали скорую помощь.

Сейчас пострадавший находится в больнице с серьезными ожогами.

Фото: Плохие новости 18+