В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Отмечается, что украинская армия лишилась до 1350 солдат. ВС РФ нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР. ПВО сбила четыре бомбы JDAM и 144 беспилотника самолетного типа.