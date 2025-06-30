Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
14°
Втр, 01
15°
Срд, 02
18°
ЦБ USD 78.47 0.26 28/06
ЦБ EUR 92.28 0.62 28/06
Нал. USD 79.20 / 79.50 30/06 14:45
Нал. EUR 89.81 / 90.52 30/06 14:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
Вчера 18:55
3 549
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 634
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
30 434
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
21 069
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Отмечается, что украинская армия лишилась до 1350 солдат. ВС РФ нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР. ПВО сбила четыре бомбы JDAM и 144 беспилотника самолетного типа.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что украинская армия лишилась до 1350 солдат.

ВС РФ нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР.

ПВО сбила четыре бомбы JDAM и 144 беспилотника самолетного типа.