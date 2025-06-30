В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Отмечается, что украинская армия лишилась до 1350 солдат. ВС РФ нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР. ПВО сбила четыре бомбы JDAM и 144 беспилотника самолетного типа.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что украинская армия лишилась до 1350 солдат.
ВС РФ нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР.
ПВО сбила четыре бомбы JDAM и 144 беспилотника самолетного типа.